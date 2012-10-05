На виборах до ВР у Польщі проголосує від 3 до 5 тисяч українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на засіданні прес-клубу в Міністерстві закордонних справ України.

«Ми плануємо від 3 до 5 тис. осіб», - сказав посол.

За його словами, на території Польщі працюватимуть чотири виборчі дільниці - в трьох генеральних консульствах і в консульстві у Варшаві.

За його словами, на сьогодні виборчі дільниці повністю обладнані і забезпечені всім необхідним технічним інструментарієм та матеріалами.

«Українці, які проживають на території Польщі, зможуть повністю реалізувати своє виборче право», - додав він.

При цьому він зазначив, що українські вибори є предметом особливої уваги керівництва Польщі, польського політикуму, експертів і політологів.

Посол повідомив, що польський міністр закордонних справ разом з міністрами закордонних справ країн Вишеградської четвірки звернулися до міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка з листом, в якому висловили побажання, щоб вибори в Україні були проведені чесно, демократично і прозоро.

Посол також зазначив, що проведення виборів в Україні на належному рівні дасть можливість Україні інтенсифікувати переговорний процес щодо підписання угоди про Асоціацію з ЄС.

Він також висловив сподівання, що за виборами в Україні спостерігатиме група спостерігачів з Польщі.