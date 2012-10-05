ПАРЄ вирішила підкинути дров у вогонь: підготує спецдоповідь по Магнітському
Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи вирішило підготувати спеціальну доповідь щодо справи російського юриста Сергія Магнітського.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні член російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький після засідання Бюро Асамблеї.
За його словами, в ході голосування Бюро фактично розділилося навпіл: за підготовку проекту резолюції проголосували 9 членів Бюро, проти – 7.
Згідно з рішенням Бюро, готувати доповідь та проект резолюції буде Юридичний комітет ПАРЄ, який на одному з найближчих засідань має визначитися щодо доповідачів з цього питання.
Пропозиція щодо підготовки резолюції про неприпустимість безвідповідальності вбивць російського адвоката була зареєстрована 24 квітня цього року за ініціативи депутата з Нідерландів Пітера Отмцигта.
Як повідомлялося, 37-річний аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Сергій Магнітський, який обвинувачувався у пособництві в ухилянні від сплати податків, помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша" в Москві 16 листопада 2009 року. До переведення в «Матроську тишу» він 11 місяців утримувався в Бутирському СІЗО.
За даними слідства, смерть С.Магнітського сталася через те, що йому вчасно не надали медичну допомогу.
Раніше ПАРЄ прийняла критичну резолюцію щодо ситуації в Росії, де закликала поліпшити ситуацію з громадянськими правами та незалежністю судів. Росія ж відмовилася її виконувати.
Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, заявив: "Не вважаємо такі формулювання і заклики доречними і, безумовно, до них прислухатися не будемо", - підкреслив він.