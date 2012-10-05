ПАРЄ вирішила підкинути дров у вогонь: підготує спецдоповідь по Магнітському

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні член російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький після засідання Бюро Асамблеї.

За його словами, в ході голосування Бюро фактично розділилося навпіл: за підготовку проекту резолюції проголосували 9 членів Бюро, проти – 7.

Згідно з рішенням Бюро, готувати доповідь та проект резолюції буде Юридичний комітет ПАРЄ, який на одному з найближчих засідань має визначитися щодо доповідачів з цього питання.

Пропозиція щодо підготовки резолюції про неприпустимість безвідповідальності вбивць російського адвоката була зареєстрована 24 квітня цього року за ініціативи депутата з Нідерландів Пітера Отмцигта.

Як повідомлялося, 37-річний аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Сергій Магнітський, який обвинувачувався у пособництві в ухилянні від сплати податків, помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша" в Москві 16 листопада 2009 року. До переведення в «Матроську тишу» він 11 місяців утримувався в Бутирському СІЗО.

За даними слідства, смерть С.Магнітського сталася через те, що йому вчасно не надали медичну допомогу.

Раніше ПАРЄ прийняла критичну резолюцію щодо ситуації в Росії, де закликала поліпшити ситуацію з громадянськими правами та незалежністю судів. Росія ж відмовилася її виконувати.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, заявив: "Не вважаємо такі формулювання і заклики доречними і, безумовно, до них прислухатися не будемо", - підкреслив він.