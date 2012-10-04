Путін відмовився виконувати резолюцію ПАРЄ по Росії

З такою заявою виступив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, пише Лента.ру з посиланням на ЗМІ.

"Не вважаємо такі формулювання і заклики доречними і, безумовно, до них прислухатися не будемо", - підкреслив він.

ПАРЄ схвалила резолюцію щодо ситуації в Росії 2 жовтня.

У документі критикувалися вироки Pussy Riot і Михайлу Ходорковському. Як говорилося в резолюції, ці судові рішення "були сприйняті, головним чином, як знак того, що судова влада в Росії як і раніше піддається політичному тиску і впливу з боку виконавчої влади".

Крім того, європейці звернули увагу на жорсткість російського законодавства в останні місяці.