Путін відмовився виконувати резолюцію ПАРЄ по Росії
10:26, 04 жовтня 2012Політика
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Росія не виконуватиме рекомендації, які містяться в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.
Прес-секретар Путіна: безумовно прислухатися не будемо
З такою заявою виступив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, пише Лента.ру з посиланням на ЗМІ.
"Не вважаємо такі формулювання і заклики доречними і, безумовно, до них прислухатися не будемо", - підкреслив він.
ПАРЄ схвалила резолюцію щодо ситуації в Росії 2 жовтня.
У документі критикувалися вироки Pussy Riot і Михайлу Ходорковському. Як говорилося в резолюції, ці судові рішення "були сприйняті, головним чином, як знак того, що судова влада в Росії як і раніше піддається політичному тиску і впливу з боку виконавчої влади".
Крім того, європейці звернули увагу на жорсткість російського законодавства в останні місяці.
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