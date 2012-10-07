Жартівник, який «розстріляв» президента Чехії, хоче купити йому нову сорочку

Житель Чехії, який кілька разів вистрелив у президента країни Вацлава Клауса з пістолета для гри в страйкбол, написав листа главі держави, в якій вибачився за інцидент і висловив готовність компенсувати завданий збиток, - купити Клаусові новий піджак і нову сорочку, повідомляє сайт провідної чеської щоденної газети Mlada Fronta Dnes.

Як передає РІА Новости, в кінці вересня 26-річний Павел Вондроуш сім разів вистрелив з пістолета для гри в страйкбол в президента Чехії, коли той брав участь в церемонії відкриття нового моста в місті Храстава на північному заході країни. «Стрілка» майже одразу було затримано. Встановлено, що П.Вондроуш дотримується лівацьких політичних поглядів і якийсь час був членом комуністичної партії Чехії і Моравії.

П.Вондроуш надіслав офіційного листа в Празький Град на адресу канцелярії президента Чехії, в якому написав: «Не було моїм наміром заподіяти збиток Вашому майну або поранити Вас. У випадку, якщо Ваш піджак і сорочка пошкоджені, я, звісно, готовий відшкодувати Вам завданого збитку».

За його словами, він також готовий виплатити президентові Чехії грошову компенсацію. «Прошу Вас підрахувати збиток і повідомити мені номер Вашого банківського рахунку», - просить чеський «стрілок» главу держави.

Він пояснив, що не хотів заподіяти шкоду В.Клаусу, а лише звернути увагу на нинішній стан чеської політики і суспільства.

Прес-служба президента Чехії відмовилася коментувати зміст листа П.Вондроуша.

«Стрілку» з іграшкового пістолета, між тим, загрожує до двох років в'язниці за хуліганство.