Депутат Європарламенту занепокоєний ситуацією в Україні
Депутат Європейського парламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) стурбований ситуацією в Україні напередодні виборів.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на семінарі в Європарламенті, організованому напередодні українських виборів в Комітеті з питань закордонних справ.
“Я стурбований ситуацією напередодні виборів. Це тому, що є інший підхід у тих, хто відповідає за проведення виборів, порівняно з 2010 роком”, - сказав євродепутат.
Він зазначив, що передусім, стурбованість викликає ситуація із засобами масової інформації в Україні, яка характеризується недостатньою незалежності, а також політизацією. При цьому депутат окрему увагу звернув на ситуацію навколо телеканалу TBi.
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Крім того, за словами М.Галера, стурбованість викликає і склад окружних виборчих комісій та використання державних ресурсів для проведення передвиборчої кампанії правлячої партії.
При цьому євродепутат зазначив, що і на попередніх виборах в Україні реєструвалися порушення, але “тоді порушення були збалансованими на Сході та Заході, а зараз вони відбуваються переважно з одного боку”.
Крім того, М.Галер підкреслив, що той факт, що лідери опозиції перебувають у в’язниці, має “безпрецедентний вплив” на хід передвиборчої кампанії та самі вибори.