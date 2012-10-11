Депутат Європарламенту занепокоєний ситуацією в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на семінарі в Європарламенті, організованому напередодні українських виборів в Комітеті з питань закордонних справ.

“Я стурбований ситуацією напередодні виборів. Це тому, що є інший підхід у тих, хто відповідає за проведення виборів, порівняно з 2010 роком”, - сказав євродепутат.

Він зазначив, що передусім, стурбованість викликає ситуація із засобами масової інформації в Україні, яка характеризується недостатньою незалежності, а також політизацією. При цьому депутат окрему увагу звернув на ситуацію навколо телеканалу TBi.

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Крім того, за словами М.Галера, стурбованість викликає і склад окружних виборчих комісій та використання державних ресурсів для проведення передвиборчої кампанії правлячої партії.

При цьому євродепутат зазначив, що і на попередніх виборах в Україні реєструвалися порушення, але “тоді порушення були збалансованими на Сході та Заході, а зараз вони відбуваються переважно з одного боку”.

Крім того, М.Галер підкреслив, що той факт, що лідери опозиції перебувають у в’язниці, має “безпрецедентний вплив” на хід передвиборчої кампанії та самі вибори.