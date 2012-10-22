Учасниць Pussy Riot етапували в колонії

08:47, 22 жовтня 2012
Світ
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Учасниць групи Pussy Riot Марію Альохіну та Надію Толоконникову, засуджених на два роки позбавлення волі за «панк-молебінь» у храмі Христа Спасителя, етаповано в колонії в Пермському краї і Мордовії відповідно.

Толоконникову етапували в самісіньке

Про це «Газеті.Ru» повідомив чоловік Надії Толоконникової Петро Верзілов з посиланням на адміністрацію СІЗО № 6.

«Адміністрація СІЗО-6 в Печатниках: 20 жовтня Маша Альохіна була етапована в колонію в Пермському краї», - також повідомили у Twitter арт-групи «Війна» gruppa_voina.

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