Учасниць Pussy Riot етапували в колонії
08:47, 22 жовтня 2012Світ
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Учасниць групи Pussy Riot Марію Альохіну та Надію Толоконникову, засуджених на два роки позбавлення волі за «панк-молебінь» у храмі Христа Спасителя, етаповано в колонії в Пермському краї і Мордовії відповідно.
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Про це «Газеті.Ru» повідомив чоловік Надії Толоконникової Петро Верзілов з посиланням на адміністрацію СІЗО № 6.
«Адміністрація СІЗО-6 в Печатниках: 20 жовтня Маша Альохіна була етапована в колонію в Пермському краї», - також повідомили у Twitter арт-групи «Війна» gruppa_voina.
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