Учасниць Pussy Riot етапували в колонії

Про це «Газеті.Ru» повідомив чоловік Надії Толоконникової Петро Верзілов з посиланням на адміністрацію СІЗО № 6.

«Адміністрація СІЗО-6 в Печатниках: 20 жовтня Маша Альохіна була етапована в колонію в Пермському краї», - також повідомили у Twitter арт-групи «Війна» gruppa_voina.