У турецьких в'язницях уже більше місяця голодують 600 курдів

Як передає радіо «Свобода», голодовка триває більш як сорок днів. Ув’язнені відмовляються від їжі, п'ють солодку або підсолену воду і приймають вітаміни. Ув’язнені вимагають дозволити використовувати курдську мову в публічних місцях і дати можливість обвинуваченим-курдам право на захист цією мовою.

Голодуючі також виступають за припинення ізоляції лідера Курдської робітничої партії Абдулли Оджалана, який відбуває довічне ув'язнення в одній з турецьких в'язниць. Один із учасників акції заявив: "Для нас дорога кожна хвилина. Ми готові йти до кінця. Ми доб'ємося свого або помремо у в'язниці, але не зупинимо цю акцію".

Як повідомляють газети, близько двадцяти учасників страйку перебувають в критичному стані, їм терміново потрібна медична допомога.

Адміністрація в'язниць, проте, не допускає до них лікарів і помістила учасників голодовки в одиночні камери.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала турецьку владу не вживати каральних заходів проти ув’язнених, велика частина з яких була засуджена на тривалі строки за зв'язок із Курдською робітничою партією.