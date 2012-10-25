Сьогодні парламент Грузії затвердить новий уряд (список міністрів)

Президент країни Михайло Саакашвілі в понеділок подав до бюро парламенту новий склад кабінету міністрів на чолі з прем'єром, лідером коаліції "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі, а також урядову програму "Для сильної демократичної і єдиної Грузії".

На першому засіданні парламенту нового скликання, яке відбулося 21 жовтня, грузинські депутати вже обрали голову уряду. Ним став Давид Усупашвілі.

За Усупашвілі проголосували 88 депутатів з 150. Парламентська меншість, що складається з прихильників Саакашвілі, заявила, що в голосуванні участі не бере, і не має наміру голосувати за кабінет міністрів. Однак мандатів Іванішвілі (85) достатньо для офіційного затвердження.

На посаду міністра оборони представлений віце-прем'єр - лідер партії "Наша Грузія - Вільні демократи" Іраклій Аласанія,

на посаду глави МВС - керівник фонду Cartu Іраклій Гарібашвілі,

міністра закордонних справ - прес-спікер коаліції Майя Панджикідзе,

міністра юстиції - кандидат в депутати парламенту від "Грузинської мрії" Тея Цулукіані,

міністра з виконання покарань і пробації - колишній народний захисник Грузії Созар Субарі,

держміністра з євроінтеграції - один з активістів коаліції, представник партії "Наша Грузія - Вільні демократи" Алексі Петріашвілі,

міністра сільського господарства - колишній міністр сільського господарства і продовольства (часів Шеварднадзе) Давид Кірвалідзе.

міністром енергетики і природних ресурсів висунутий відомий грузинський футболіст, який ішов під першим номером у партійному списку "Мрії" на парламентських виборах, Каха Каладзе,

міністром охорони здоров'я запропонована кандидатура лікаря-педіатра Давида Сергієнко,

на посаду міністра фінансів представлений професор, представник коаліції "Грузинська мрія", експерт з питань економіки Нодар Хадурі,

міністра економіки - один з провідних менеджерів Cartu bank Гіоргій Квірікашвілі,

міністра освіти - ректор грузинського Інституту суспільних відносин GIPA Георгій Маргвелашвілі,

міністра у справах біженців і розселення - кандидат у мажоритарні депутати від "Грузинської мрії" Давид Дарахвелідзе,

міністра охорони довкілля - представник "Грузинської мрії" Хатуна Гоголадзе,

міністра регіонального розвитку і інфраструктури - учений і експерт Давид Норманія,

на посаду міністра культури і охорони пам'яток представлений письменник Гурам Одішарія, уродженець Сухумі,

міністра спорту і у справах молоді - Леван Кіпіані, син визначного грузинського футболіста Давида Кіпіані,

держміністра з питань діаспори - Коте Сургуладзе, представник партії "Наша Грузія - Вільні демократи",

держміністром з питань реінтеграції запропонований політолог, представник Республіканської партії Паата Закареішвілі.