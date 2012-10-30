Польська газета визнала помилку у публікації про вибухівку

Про це йдеться в заяві редакції, яку має УНІАН.

"Ми помилились, коли писали сьогодні про тротил та нітрогліцерин. Це могли бути ці речовини, але не обов’язково були. Аби остаточно переконатися, що це вибухові матеріали, виявляється, необхідно півроку проводити лабораторні дослідження. Лише тоді, тобто, після понад трьох років після катастрофи ми маємо дізнатися, був вибух чи ні", - написала газета.

Водночас журналісти видання висловили упевненість, що на уламках літака виявлено речовини, які "можуть бути слідом вибухових матеріалів".

Редакція Rzeczpospolita заявила, що вважає "безпідставними" теорії про можливий вибух на борту польського урядового літака.

"Але в контексті "теорій змов", що поширюються все частіше, незрозумілою є затримка та приховування такої важливої інформації, котра без нашої публікації не була б оприлюднена мабуть ще кілька місяців", - сказано у заяві.