Оприлюднені фото учасників бійки у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські правоохоронці опублікували фотографії неідентифікованих раніше учасників безпорядків після отримання відповідної згоди прокуратури, яка веде розслідування у цій справі.

Поліція закликає усіх повідомити їм про місце перебування хуліганів, аби вони могли бути притягнуті до відповідальності.

Представник столичної поліції сказав УНІАН, що за їх вчинки їм загрожує до 3 років позбавлення волі, зауваживши, що остаточне покарання визначить суд.

Співрозмовник агентства не виключив, що найближчим часом можуть бути опубліковані фотографії ще інших учасників бійок, відзначивши, що це рішення залежатиме від прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня цього року у центрі Варшаві сталися сутички між польськими та російськими футбольними хуліганами, які, зокрема, влаштовували бійки по ходу колони російських уболівальників, які пішки йшли на Національний стадіон, де увечері грали збірні РФ та Польщі.

Поліція, яка для припинення безпорядків використала сльозогінний газ, водомети та навіть гумові набої, того ж дня затримала майже 200 чоловік, абсолютна більшість з яких були польськими громадянами.