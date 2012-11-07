Студенти університету Міссісіпі протестують проти Обами

Демонстранти вигукують расистські гасла, повідомляє Associated Press.

Акцію протесту в університеті Міссісіпі в місті Оксфорд на південному сході США почали кілька десятків студентів, але надвечір середи кількість протестувальників перевищила 400 осіб. Як мінімум двоє були арештовані поліцією. Заклики до участі в акції поширюються через Twitter.

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Ректор університету Ден Джонс засудив протест, присоромивши студентів за участь в акціях з расистським підтекстом.

Більше 50 років тому в стінах університету Міссісіпі вже проходила расистська акція, зауважує РІА "Новости". Тоді студенти протестували проти зарахування чорношкірого абітурієнта Джеймса Мередіта.