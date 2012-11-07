Студенти університету Міссісіпі протестують проти Обами
Кількасот студентів університету штату Міссісіпі проводять акцію протесту проти переобрання Барака Обами на посаду президента США.
Демонстранти вигукують расистські гасла, повідомляє Associated Press.
Акцію протесту в університеті Міссісіпі в місті Оксфорд на південному сході США почали кілька десятків студентів, але надвечір середи кількість протестувальників перевищила 400 осіб. Як мінімум двоє були арештовані поліцією. Заклики до участі в акції поширюються через Twitter.
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Ректор університету Ден Джонс засудив протест, присоромивши студентів за участь в акціях з расистським підтекстом.
Більше 50 років тому в стінах університету Міссісіпі вже проходила расистська акція, зауважує РІА "Новости". Тоді студенти протестували проти зарахування чорношкірого абітурієнта Джеймса Мередіта.