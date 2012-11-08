ЗМІ: Четверо тибетців спалили себе перед з'їздом компартії Китаю

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на правозахисників, троє юних ченців підпалили себе в окрузі Аба у провінції Сичуань, де останніми місяцями сталося безліч актів самоспалень тибетців.

Зокрема, 15-річний хлопець помер на місці, двоє інших були госпіталізовані. Пізніше в середу акт самоспалення у провінції Цинхай вчинила 23-річна жінка, яка після інциденту померла.

При цьому Пекін заявляє, що в тибетців є свобода віросповідання, і звинувачує духовного лідера Тибету Далай-ламу, який перебуває у вигнанні, в розпалюванні конфлікту.

Наголошується, що інциденти сталися напередодні відкриття з'їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, який повинен обрати партійне керівництво і новий склад уряду КНР.

Минулого тижня Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілай закликала Китай забезпечити моніторинг і доступ ЗМІ в регіони, де відбуваються самоспалення етнічних тибетців.