США потерпають від сніжного буревію: без світла 270 тисяч осіб

У ряді штатів на північному сході США, які постраждали від нещодавнього урагану "Сенді", через сніжний буревій відключено від електрики понад 270 тисяч осіб, у тому числі у штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Пориви вітру сягали 100 км на годину. Випало до 15 см снігу, повідомляє радіо «Свобода».

Аварійні служби постаралися розчистити автотраси, щоб не допустити заторів на дорогах у години пік. Про збої в роботі залізничного транспорту не повідомляється.