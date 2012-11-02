Ураган «Сенді» убив 96 людей

Як передає РІА «Новости», за останніми даними, жертвами стихії у штаті Нью-Йорк стали щонайменше 47 осіб, з них 39 - у Нью-Йорку. Число загиблих у Нью-Джерсі оцінюється у 13 осіб. Жертвами урагану в Мериленді стали 11 осіб, стільки ж людей загинуло у Пенсільванії.

Також у списках загиблих - жителі штатів Західна Віргінія, Коннектикут, Віргінія і Північна Кароліна. Ще одна людина загинула в канадському Торонто.

Ураган "Сенді", що раніше бушував в країнах Карибського басейну, у ніч на 30 жовтня обрушився на східні штати США.

Найбільшого збитку стихія завдала штатам Нью-Джерсі і Нью-Йорк. У столичному окрузі Колумбія руйнувань не було, проте ураган знеструмив численні лінії електропередачі, через що до 400 тис. осіб залишалися без світла два дні у Вашингтоні і штатах Мериленд і Віргінія. Усього на Східному узбережжі США через ураган без енергопостачання залишилися понад 8 млн осіб.