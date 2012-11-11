ЗМІ з'ясували, як ФБР вийшло на секс-скандал з екс-главою ЦРУ

Про це пише Лента.ру з посиланням на The New York Times.

За даними видання, які підтверджують і джерела інших ЗМІ, автором листів була біограф Петреуса Пола Бродвелл.

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У Бродвелл був роман з директором ЦРУ, проте вона бачила в іншій жінці, чиє ім'я не називається, загрозу їхнім стосункам. Жінка кілька місяців тому поскаржилася в ФБР на листи Бродвелл. ФБР стало вивчати електронну пошту Бродвелл. Як пише The Washington Post, виявивши переписку Бродвелл і Петреуса, слідчі злякалися, що його аккаунт був зламаний. Однак допити показали, що у них був роман.

Розслідування, підкреслило джерело The New York Times, почалося з двох жінок, а на директора ЦРУ ФБР вийшло пізніше. "Ми були вражені", - сказало джерело газети.

Стосунки Петреуса з другою жінкою не уточнюються. Відомо лише, що вона не є членом його сім'ї і не працює в уряді США.

Крім того, ФБР дізналося, що Бродвелл відома секретна інформація, однак її джерелом, на думку слідчих, був не Петреус. Ніяких звинувачень у витоці інформації пред'являти колишньому главі ЦРУ не планується.