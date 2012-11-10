Глава ЦРУ пішов у відставку через коханку

Глава ЦРУ Девід Петреус подав у відставку. Причиною цього кроку, як повідомив сам Петреус у листі співробітникам управління, став позашлюбний зв'язок, зазначає українська служба ВВС.

За його словами, в четвер він подав прохання про відставку на ім'я президента Барака Обами, і в п'ятницю вдень воно було задоволено.

"Після 37 років сімейного життя я допустив серйозний прорахунок, вступивши в позашлюбний зв'язок. Така поведінка є неприйнятною як для чоловіка, так і для лідера нашої організації. Сьогодні президент люб'язно прийняв мою відставку", - йдеться в заяві Девіда Петреуса.

Водночас неназвані чиновники повідомили, що причиною відставки керівника ЦРУ був роман з його біографом Полою Бродвелл.

За повідомленнями американських ЗМІ, про стосунки Девіда Петреуса з пані Бродвелл стало відомо під час розслідування, яке проводило ФБР.

Девід Петреус став директором ЦРУ у вересні минулого року. До цього він був командувачем військ НАТО в Афганістані.

Президент Барак Обама повинен призначити нового голову ЦРУ, призначення якого згодом повинен підтвердити сенат США.