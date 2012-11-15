7 штатів зібрали підписи під петицією про вихід із складу США

Більше 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду петиції, подали штати, які входять до "червоного поясу", тобто традиційно голосують за кандидатів від Республіканської партії - це Техас, Луїзіана, Північна Кароліна, Алабама, Джорджія, Теннессі, а також продемократична Флорида.

Техас, який вважається оплотом консерватизму, зібрав під свою петицією понад 100 тисяч голосів за отримання статусу незалежної держави. Це єдиний із штатів, який приєднався до США як незалежна держава з правом виходу, зауважує РІА "Новости". У період між відділенням від Мексики (1836) і входженням у США (1846) Техас існував як незалежна республіка.

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"Оскільки штат Техас має збалансований бюджет і є 15-ю найбільшою економікою світу, його вихід зі складу союзу може бути здійснений на практиці", - йдеться в заяві.

Петиції розміщені на інтернет-сайті Білого дому в розділі "Ми, народ" і є висловом суспільної думки, на який федеральна влада має надати офіційну відповідь.

Востаннє 11 штатів вийшли зі складу союзу в 1860 і 1861 роках після обрання президентом Авраама Лінкольна.