Переобрання Обами відбилося падінням на фондовій біржі

На вечірніх торгах у середу індекс Доу-Джонса та інші провідні індекси знизилися більш, ніж на 2%.

Аналітики вважають, що інвестори стурбовані результатом майбутніх дебатів демократів і республіканців щодо податкової реформи Обами. Реформа, яка отримала в ЗМІ назву "фінансовий зрив", передбачає збільшення обсягу податкових надходжень у федеральний бюджет до майже 800 мільярдів доларів і скорочення бюджетних видатків. Реформа набуде чинності до кінця цього року - якщо не буде погоджено інше, компромісне рішення.

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Деякі експерти вважають, що це може призвести до нової рецесії в американській економіці.

Раніше, на зустрічі з прихильниками в Чикаго, зауважує Радіо Свобода, Обама заявив, зокрема, про свою готовність співпрацювати з республіканцями в справі скорочення бюджетного дефіциту.

6 листопада в США, паралельно з президентськими, проходили довибори в Конгрес. У результаті демократи збільшили свою більшість у Сенаті, а республіканці зберегли більшість у Палаті представників.

У середу міжнародне агентство Fitch знову нагадало, що нездатність американського уряду вирішити ці проблеми може призвести до зниження рейтингу країни, повідомляє РІА "Новости".

Агентство Moody's Investors Service заявило, що переобрання Барака Обами президентом на другий термін внесло певну визначеність у політичну ситуацію в США, однак побоювання за довгострокове економічне здоров'я країни залишаються чималими. Агентство також нагадало про можливість зниження рейтингу країни.