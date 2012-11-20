Посол Ізраїлю: Проблему Сектора Газа можна ліквідувати тільки силою

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Мінську, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Республіці Білорусь.

«Ніхто нам мир не принесе, жодні посередницькі зусилля не дадуть нам гарантій безпеки. Тільки ми самі можемо забезпечити безпеку своїх дітей», - підкреслив І.Шагал, коментуючи вчорашню заяву прем'єр-міністра Туреччини Тайїпа Ердогана.

Нагадаємо, Т.Ердоган, виступаючи 19 листопада у Стамбулі на «Ісламській шурі (зустрічі) Євразії», назвав Ізраїль, який проводить військову операцію у Секторі Газа, «терористичною державою».

Й.Шагал також висловив упевненість, що населення Ізраїлю підтримає сухопутну операцію у Секторі Газа.

«90% населення Ізраїлю – за проведення наземної операції», - відзначив Й.Шагал.

При цьому він має сумніви, що ХАМАС змінить свою позицію щодо Ізраїлю.

«Жодні переговори результату не дадуть, цю проблему можна ліквідовувати тільки силою. Нам не потрібний цей Сектор Газа, Західний берег, ми просто хочемо жити. Треба розв’язати проблему раз і назавжди, Ізраїль в змозі це зробити», - підкреслив посол Ізраїлю в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, масштабну операцію «Вогняний стовп» проти бойовиків у Секторі Газа Ізраїль проводить з 14 листопада. Кількість жертв перевищує сто осіб. Найбільш кровопролитним днем став понеділок, 19 листопада, коли загинули 27 осіб.

Напередодні ізраїльська авіація обстріляла башту «Шурук» у місті Газа, де розміщено представництва різних ЗМІ. У результаті атаки загинула одна людина.

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль ще, як мінімум, на добу відкладає рішення про наземне вторгнення у Сектор Газа, щоб дати шанс дипломатії.

За інформацією джерела в урядових кругах, ізраїльтяни зацікавлені не просто у завершенні нинішнього раунду протистояння, а в довгостроковому розв’язанні проблеми палестинського анклаву за участю міжнародних гарантів.

Ізраїль хоче гарантій того, що палестинський обстріл не поновиться, і не буде ремілітаризації Сектора Газа, але не готовий покластися у цьому тільки на поруки Єгипту, відзначило джерело.

"Сьогодні для того, щоб серйозний договір з ХАМАС (правлячим в Секторі Газа рухом) набрав чинності, потрібний гарант. А Єгипет сьогодні, незрозуміло який гарант. Дай Боже, щоб вони були гарантом, стримуючою силою стосовно ХАМАС, але в даному випадку сподіватися тільки на Єгипет складно… Гарантії мають бути значно більшими", — сказав співбесідник агентства.

Він додав, що переговори поки перебувають у початковій стадії, і Ізраїль наполягає на повному припиненні палестинського обстрілу, перш ніж серйозно говорити про довгострокові параметри.