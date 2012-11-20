Ізраїль відклав на добу рішення про наземну операцію в Газі

Ізраїль ще як мінімум на добу відкладає рішення про наземне вторгнення в сектор Газа, щоб дати шанс дипломатії, повідомило РІА Новости джерело в урядових колах.

Джерело підтвердило, що ізраїльтяни зацікавлені не просто в завершенні нинішнього раунду протистояння, а в довгостроковому вирішенні проблеми палестинського анклаву за участю міжнародних гарантів.

"Ізраїль ще на добу відкладає рішення про необхідність проведення наземної операції для того, щоб дати шанс дипломатичним зусиллям", - сказав співрозмовник агентства на умовах анонімності, оскільки Ізраїль офіційно не коментує повідомлення про переговори за посередництва Єгипту.

Ізраїль хоче гарантій того, що палестинські обстріли не поновляться і не буде ремілітаризації сектора Газа, але не готові покластися в цьому тільки на Єгипет, відзначило джерело.

"Сьогодні для того, щоб серйозний договір з (правлячим в секторі Газа рухом) ХАМАС набув чинності, потрібен гарант. А Єгипет сьогодні незрозуміло який гарант. Дай Бог, якщо б вони були гарантом, стримуючою силою у відношенні ХАМАС, але в даному випадку сподіватися тільки на Єгипет складно .... Гарантії повинні бути набагато сильніші ", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що переговори поки знаходяться в початковій стадії, і Ізраїль наполягає на повному припиненні палестинських обстрілів перш, ніж всерйоз говорити про довгострокові домовленності.