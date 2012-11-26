Сьогодні - Всесвітній день інформації

Це свято проводиться щорічно з 1994 року за ініціативою Міжнародної академії інформатизації. Ця організація має статус консультанта в двох радах ООН: Економічній та Соціальній.

Інформація завжди відігравала в житті людства надзвичайно важливу роль. Сьогодні світом рухає інформація. Це можуть бути будь-які відомості, які передаються між людьми усілякими способами: усним, письмовим, візуальним та іншими.

Із середини 20 століття роль інформації внаслідок соціального прогресу і бурхливого розвитку науки і техніки незмірно зросла. Світовою тенденцією став перехід на цифрові технології, розвиток високошвидкісного Інтернету і мобільного зв'язку.

Ініціюючи відзначення Всесвітнього дня інформації, Міжнародна академія інформатизації мала на меті вказати на всю важливість передачі інформації у сучасному суспільстві. У цей день обов’язково згадують про інформаційний вибух - так прийнято називати постійне та стрімке накопичення інформації у світі.