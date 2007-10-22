Збройне зіткнення на кордоні Туреччини та Іраку: десятки загиблих

Кількість курдських бойовиків, знищених в неділю на кордоні Туреччини з Іраком, досягло 32, повідомляє турецький генштаб.

За інформацією військового відомства, проти бойовиків, які вчинили раніше того ж дня напад на армійський підрозділ, проводиться великомасштабна операція. "Завдаються удари по 63 цілям", - цитує заяву генштабу телекомпанія NTV.

Як повідомляє військове відомство Туреччини, в результаті нападу курдських бойовиків на армійський підрозділ в провінції Хаккярі в чотирьох кілометрах від Іраку загинули 12 військовослужбовців і 16 дістали поранення.

Для обговорення ситуації, що склалася на кордоні з Іраком, де був вчинено найбільший за останні роки напад на турецьку армію, ввечері в Анкарі на екстрене засідання зібралася Вища рада Туреччини по боротьбі з тероризмом.