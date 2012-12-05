Посол Сербії при НАТО покінчив із собою в аеропорту Брюсселя

12:48, 05 грудня 2012
Світ
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У Брюсселі ввечері 4 грудня наклав на себе руки 52-річний посол Сербії при НАТО Браніслав Мілінкович.

Дипломат звів рахунки з життям, викинувшись з тераси Брюссельського аеропорту Завентем, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Мотиви суїциду поки не відомі. Дипломат вчинив самогубство через два дні після того, як у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання міністрів закордонних справ НАТО.

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