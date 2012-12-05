Посол Сербії при НАТО покінчив із собою в аеропорту Брюсселя

Дипломат звів рахунки з життям, викинувшись з тераси Брюссельського аеропорту Завентем, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Мотиви суїциду поки не відомі. Дипломат вчинив самогубство через два дні після того, як у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання міністрів закордонних справ НАТО.