«Чаклунка» зняла з пенсіонерки порчу за 45 тисяч гривень
21:31, 04 січня 2013Світ
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В Росії злочинниця зняла з пенсіонерки порчу, і за цю послугу вона взяла з "клієнтки" 170 тис. рублів (близько 45 тисяч гривень).
Пошуки ускладнені, оскільки відеоспостереження на місці події відсутнє / Фото : travuscka.ru
Як повідомило "Росбалту" джерело в правоохоронних органах Росії, 3 січня в поліцію звернулася жителька Костромської області 1933 року народження.
Вона повідомила, що в той же день невідома жінка під приводом зняття порчі викрала у неї 170 тис. рублів.
"Чаклунці" на вигляд 40-45 років, зріст - 160 см, одягнена в темний одяг, тип обличчя - слов'янський. Злочинниця розшукується. Пошуки ускладнені, оскільки відеоспостереження на місці події відсутня.
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