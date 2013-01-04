«Чаклунка» зняла з пенсіонерки порчу за 45 тисяч гривень

Як повідомило "Росбалту" джерело в правоохоронних органах Росії, 3 січня в поліцію звернулася жителька Костромської області 1933 року народження.

Вона повідомила, що в той же день невідома жінка під приводом зняття порчі викрала у неї 170 тис. рублів.

"Чаклунці" на вигляд 40-45 років, зріст - 160 см, одягнена в темний одяг, тип обличчя - слов'янський. Злочинниця розшукується. Пошуки ускладнені, оскільки відеоспостереження на місці події відсутня.