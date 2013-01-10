Росія зібралась пустити $130 мільярдів на ВМС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав у ході відеоконференції з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

«Оновлення флоту - один із найважливіших пріоритетів усієї нашої роботи зі зміцнення Збройних сил. У рамках держпрограми озброєнь до 2020 року на створення сучасних збалансованих підводних і надводних угрупувань виділяється понад 4 трильйони рублів (близько 130 млрд доларів)», - сказав В.Путін.

За його словами, до 2020 року до складу ВМФ РФ, крім 8 підводних човнів стратегічного призначення проекту «Борей», увійдуть і 8 багатоцільових атомних підводних човнів «Ясень». Також будуватимуться багатоцільові дизельні підводні човни.

В.Путін зазначив, що ключовим виконавцем замовлення стане завод «Севмаш». «На стапелях цього легендарного заводу вже було побудовано для вітчизняного флоту понад 120 атомних підводних човнів», - повідомив В.Путін.