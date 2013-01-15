Французькі ЗМІ «поховали» Депардьє (фото)

Фотографія обкладинки опублікована на сайті видання, пише Лента.ру.

У своїй колонці головний редактор Les Inrocks Одрі Пульвар написала, що Франція завжди любила Депардьє, незважаючи на те, що сталося.

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"Les Inrocks любить Депардьє, актора, генія. Ми любимо Жеже! Ми вирішили сказати йому це, незважаючи на прикрість, яку він вчинив нам змінами, що з ним трапились. До того ж, завжди краще згадувати хороше ... А носіння жалоби допомагає", - йдеться у колонці Пульвар.