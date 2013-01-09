Депардьє запросили в Тюменський театр і навіть обіцяють квартиру

На офіційній сторінці театру в Фейсбуці повідомляється: "Тюменський Драматичний театр вирішив підтримати громадянина Росії великого французького актора Жерара Депардьє та запросити його в трупу театру з березня 2013 року на умовах строкового трудового договору з окладом 16000 рублів +22% +10% + Уральський коефіцієнт 15% плюс доплата за виконання ролей і оренда квартири в центрі Тюмені ".

Офіційне запрошення обіцяють надіслати акторові після Різдвяних канікул.