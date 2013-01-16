Обама має намір закликати до заборони продажів бойової автоматичної зброї

"Обама буде наполягати на забороні продажу магазинів підвищеної ємності та запровадження загальної заборони на продаж бойової автоматичної зброї.

Також президент виступить за посилення заходів перевірки покупців зброї", - цитує видання джерела , відзначаючи, що офіційно Білий дім не робив заяв за змістом президентської програми.

Як повідомляє РІА Новости, видання також уточнює ранкові повідомлення ЗМІ про те, що програма складатиметься з 19 пунктів. "Це будуть 19 проектів прямих розпоряджень глави держави, про які віце-президент Джозеф Байден заявляв минулого тижня", - відзначає газета.

Раніше Байден заявив, що Обама, у разі протидії конгресу, може почати вирішувати проблеми з насильством в країні прямими указами. При цьому Байден також назвав заборону на продаж бойової зброї та магазинів високої ємності в числі найбільш бажаних заходів із запобігання насильницьким злочинам.