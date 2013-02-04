Російським солдатам пообіцяли душ до кінця року

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Мною дані доручення щодо встановлення до кінця 2013 року у всіх військових частинах душових кімнат у відповідності з розробленим мережевим графіком. А їх, до речі, належить обладнати близько 50 тисяч", - сказав він на селекторній нараді в Центральному командному пункті Генштабу.

У середині січня глава Спецбуду Григорій Нагінський вже заявляв, що його відомство в цьому році побудує душові кабіни у всіх казармах військових містечок країни, а таких близько 500. За його словами, в російській армії склалася система, коли "солдат весь тиждень тільки вмивається, а по суботах в лазню ходять строєм". Зараз же, за словами Нагінського, поставлено завдання, щоб солдати могли жити, як удома - "ввечері прийшли, в душ сходили, лягли спати".