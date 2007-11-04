Іран святкує річницю захоплення американського посольства

В Ірані проходять багатотисячні демонстрації з нагоди річниці захоплення в 1979 році іранськими студентами американського посольства.

Як передає РІА «Новости», основні заходи організовані в центрі Тегерана на вулиці Талагані, де розташовувалося "кубло шпигунства і змов проти Ірану". Так в Ірані називають колишню американську дипмісію, що була в цій країні.

Кілька тисяч маніфестантів скандують антиамериканські та антиізраїльські гасла, а також гасло "Атомна енергія - наше законне право!".

На початку листопада 1979 року після перемоги ісламської революції в Ірані озброєна група радикально настроєних студентів - прихильників лідера революції аятоли Рухоллі Мусаві Хомейні - штурмом взяла посольство США в Тегерані. Були захоплені 52 співробітники американського посольства, яких утримували в заручниках 444 дні. Заручники були звільнені тільки в січні 1981 року. Інцидент із захопленням Посольства привів до розриву американо-іранських дипломатичних відносин, які не відновлені й досі.