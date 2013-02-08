Європейський молодіжний парламент засідає в Івано-Франківську

Як передає кореспондент УНІАН, сесія триватиме впродовж чотирьох днів. У заході беруть участь молоді парламентарі з 12-ти країн Європи.

Учасники євросесії обговорять у молодіжних парламентських комітетах актуальні питання сьогодення, пов’язані із дотриманням прав людини, захистом навколишнього середовища, міжнародними відносинами, розвитком інноваційних процесів тощо. Розроблятимуть конкретні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми, які увійдуть до резолюцій комітетів.

«Кожен комітет презентуватиме свої резолюції перед іншими учасниками, - розповів сьогодні в облдержадміністрації віце-президент сесії Марко Фішер (Німеччина). – Якщо резолюцію підтримають, вона стане складовою буклету резолюцій. Буклет передаватиметься як ініціатива молоді на міжнародних сесіях та заходах місцевого рівня».

Як наголосила на відкритті сесії її президент Анастасія Яновицька: «Європейський молодіжний парламент – це перш за все освітня платформа. Наша головна мета – надання можливості молоді з усієї Європи розвивати навички міжкультурного діалогу, толерантності, вміння висловлювати власну думку, коментувати, а, отже, розвивати здатність до критичного мислення та аналізу інформації».

На молодіжній сесії окрім дебатів відбудуться представлення країн та різноманітні культурні заходи.