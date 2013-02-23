Українську морську піхоту беруть до Сил швидкого реагування НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив українським журналістам у Брюсселі перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, адмірал Ігор Кабаненко.

“Чергування планується в 2014 році”, - сказав він.

Перший заступник начальника Генштабу зазначив, що в питанні підготовки роти до чергування у складі Сил швидкого реагування НАТО Україна тісно співпрацюватиме з Італією, про що було домовлено під час зустрічі з міністром оборони Італії Джампаоло Ді Паола.

При цьому, за словами І.Кабаненка, передбачається, що вже у жовтні цього року рота візьме участь у сертифікаційних навчаннях Steadfast Jazz, які відбудуться в Польщі.

“Для нас це цікаво з багатьох вимірів. По-перше, це - питання стандартизації, використання кращих світових стандартів підготовки підрозділів і частин, це питання спільної роботи, тобто взаємо сумісності, і це питання взаємної довіри і безпеки”, - сказав він.