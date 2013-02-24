Парламент Куби обирає нове керівництво за участю Фіделя Кастро

Як передає РІА Новости з посиланням на кубинські ЗМІ, депутати оберуть таємним голосуванням зі своїх лав керівництво країни на новий п'ятирічний термін до 2018 року.

Згідно статуту засідання парламенту відкрила голова Національної виборчої комісії Аліна Бальсейра. На минулих загальних виборах на початку лютого мандати одержали 612 депутатів. На першому засіданні вони спочатку оберуть голову Національної асамблеї, його заступника і секретаря.

Рікардо Аларкон, якому 75 років, очолював парламент більше двох десятиліть. Він залишить свою посаду, оскільки його ім'я не було внесено до виборчих списків.

У другій половині дня (різниця з Києвом - 7 годин) буде названо обраний склад Державної ради - найвищого колегіального органу виконавчої влади, до складу якої входять 31 особа. Його голова є керівником країни і ради міністрів. Цю посаду з моменту створення Державної ради в 1976 років обіймав Фідель Кастро. У липні 2006 року за станом здоров'я він делегував свої повноваження молодшому братові Раулю, який офіційно став головою Держради з 24 лютого 2008 року.

У п'ятницю Рауль Кастро на зустрічі з журналістами в жартівливій формі натякнув на можливість свого відходу у відставку у зв'язку з похилим віком (у червні йому виповниться 82 роки). Тим часом на VI з'їзді комуністичної партії Куби, що відбувся два роки тому, він запропонував обмежити перебування на вищих державних і партійних посадах двома термінами. На думку латиноамериканських політоглядачів, найбільш вірогідними його наступниками через 5 років можуть стати: Мігель Діас-Канель (53 роки), колишній міністр вищої освіти і з березня минулого року - заступник голови ради міністрів; Маріно Мурільо (52 роки), який курирує в уряді в ранзі віце-прем'єра економічні реформи; Бруно Родрігес (55 років), міністр закордонних справ, з грудня 2012 року - член політбюро компартії.