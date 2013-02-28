Бенедикт XVI попрощався з Колегією кардиналів і пообіцяв послух новому Папі

Як повідомляє Радіо Ватикан, після подячного слова, яке на початку останньої зустрічі Папи Бенедикта XVI з Колегією кардиналів, що відбулася сьогодні, виголосив її Декан кардинал Анджело Содано, з прощальним словом до присутніх звернувся Святіший Отець.

Він подякував кардиналам і сказав, що для нього було «великою радістю крокувати разом з вами протягом цих восьми років».

«Як я уже сказав вчора, промовляючи до тисяч вірних, які заповнили площу Святого Петра, ваша близькість, ваші поради, були великою допомогою в моєму служінні. Протягом цих восьми років ми з вірою пережили прекрасні хвилини промінного світла на дорозі Церкви, як також моменти, коли у небі згущувалися хмари», - сказав Бенедикт XVI.

Він запевнив, що залишатиметься з усіма в молитвах, «особливо, протягом наступних днів», коли відбуватиметься вибір нового Папи. «Щоб Господь показав вам того, якого Він бажає. І між вами, в Колегії кардиналів, є також майбутній Папа, якому вже сьогодні обіцяю свою безумовну пошану та послух. За це все, з любов’ю та вдячністю, від щирого серця уділяю вам Апостольське благословення, - сказав Бенедикт XVI і благословив кожного з присутніх кардиналів.

Як повідомляв УНІАН, про своє рішення залишити папське служіння 85-річний понтифік повідомив 11 лютого. Він залишить Ватикан сьогодні, 28 лютого, о 17.00, і на вертольоті відправиться в літню папську резиденцію Кастельгандольфо. Режим "вакантного престолу" у Ватикані буде оголошено цього ж дня о 20.00. Після зречення Бенедикт XVI отримає титул "почесного Папи" або "почесного Римського понтифіка" й збереже своє папське ім'я.