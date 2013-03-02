Військові священики зібрались у Косові

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, участь у заході взяли військовослужбовці дев’яти країн, які займаються душпастирською опікою миротворців.

Український контингент представляли офіцер з питань релігії майор Михайло Антонюк (православний ієромонах Кукша) та заступник командира національного контингенту з виховної роботи майор Олександр Жолудь.

Зустріч, яку організували та провели німецькі капелани, була присвячена поглибленню співпраці і охоплювала широкий спектр важливих питань, пов’язаних з сучасним станом та перспективами вдосконалення душпастирської опіки військовослужбовців КФОР.

Учасники заходу також відвідали новозбудований католицький собор та стародавні православні церкві у міста Пришвіна та побувати у православному монастирі XIV століття, що знаходиться у муніципалітеті Грачаниця неподалік Приштіни, зазначається в повідомленні