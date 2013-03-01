Віце-президент Венесуели: Чавес веде неймовірний бій за життя

"Всі ви знаєте, що президент Уго Чавес веде неймовірний бій за здоров'я і життя", - цитує Мадуро агентство EFE.

За його словами, глава держави перебуває на "непростому етапі" лікування. Разом з тим, Мадуро підкреслив, що поки відновлення Чавеса проходить нормально, повідомляє Росбалт.

Відзначимо, напередодні колишній посол Панами при Організації американських держав Гільєрмо Кочес заявив телеканалу NTN2 про наявну у нього конфіденційної інформації, відповідно до якої у президента Венесуели Уго Чавеса ще два місяці тому була зафіксована смерть головного мозку.

За словами Кочеса, Чавеса доставили з Гавани до Каракаса, тому що відключати його від апарату штучного дихання на Кубі влада не хотіла. "Президента, швидше за все, відключили від апаратів, що підтримують його життя, чотири дні тому", - сказав екс-посол.

За словами Кочеса, смерть головного мозку була зафіксована у Чавеса ще 30 грудня. Політик запропонував владі Венесуели спробувати спростувати цю інформацію. "Я пропоную уряду Венесуели сказати, що я говорю неправду, просто показавши Чавеса", - сказав Кочес.

Тим часом Міністерство закордонних справ Венесуели офіційно заявило, що інформація про смерть Уго Чавеса не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Уго Чавес, що проходить реабілітацію після видалення ракової пухлини, повернувся до Венесуели 18 лютого. До цього з початку грудня 2012 венесуельський лідер знаходився в Гавані, де йому була зроблена операція. Як виявилося згодом, післяопераційне відновлення проходило з деякими ускладненнями, що, поряд з браком офіційної інформації, породило серію спекуляцій про критичний стан здоров'я президента.