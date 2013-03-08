Нового Папу почнуть обирати 12 березня

Конклав з обрання нового Папи Римського відкриється у Ватикані 12 березня, повідомляють РІА «Новости».

Відповідне рішення було прийнято на загальній конгрегації (нараді) кардиналів Римсько-католицької церкви, яка пройшла сьогодні і в якій взяли участь всі 115 кардиналів-вибірників.

Згідно апостольської конституції "Universi Dominici gregis" ("Вся паства Господа"), яку в лютому 1996 року видав Іван Павло II, понтифік має бути обраний на зборах кардиналів, вік кожного з яких не перевищує 80 років. В даний час кардинальська колегія налічує 208 членів, з яких лише 117 є вибірниками. До того ж очікується, що в березневому конклаві візьмуть участь 115 кардиналів-вибірників. Відповідно до особливого рескрипту "motu proprio", підписаного Бенедиктом XVI у червні 2007 року, його наступник повинен буде набрати не менше двох третин голосів учасників конклаву.