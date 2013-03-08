Сьогодні у Ватикані визначать дату Конклаву для обрання нового Папи

Як повідомляє Радіо Ватикан, директор Ватиканського прес-центру Федеріко Ломбарді на брифінгу, присвяченому підготовці до Конклаву, сказав, що сьогодні, під час вечірнього засідання колегії Кардиналів, тобто, восьмого загального зібрання, відбудеться голосування щодо дати Конклаву. За його словами, це, ймовірно, будуть перші дні наступного тижня.

Щодо перебігу кардинальських зібрань, то Ф.Ломбарді спочатку розповів про вчорашнє вечірнє засідання, в якому взяв участь 151 кардинал. Двоє новоприбулих кардиналів склали присягу, між якими останній очікуваний кардинал-виборець з В’єтнаму. Таким чином, всі кардинали, що братимуть участь в Конклаві, прибули до Ватикану. Це дає підставу пришвидшити його початок, не чекаючи приписаних 15 днів.

153 кардинали взяли участь в сьомому зібранні, що відбулося 8 березня вранці, і під час цього засідання вже ніхто не складав присягу. Першим актом цього засідання, відповідно до приписів Апостольської Конституції Universi Dominici Gregis, колегія Кардиналів розглянула важливість причин, поданих двома кардиналами-виборцями, що не братимуть участь в Конклаві. Шляхом голосування подані аргументи визнано достатніми. Виголошено 18 доповідей, а кількість кардиналів, які взяли слово під час загальних засідань від їх початку, перевищила 100 осіб. Іншими темами, які обговорювалися, були міжрелігійний діалог, біоетичні питання, позитивні аспекти християнської віри, колегіальність в управлінні Церквою, роль жінки в Церкві.

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