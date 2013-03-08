В Індії вантажівка впала в ущелину: 15 жертв

Вантажівка впала в ущелину у штаті Джамму і Кашмір на півночі Індії, загинули 15 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву поліцію.

"Водій втратив керування на повороті, і вантажівка впала в ущелину завглибшки близько 90 метрів. Загинули 15 осіб, які знаходилися у ній", - заявив представник поліції.

Наголошується, що серед жертв - чотири немовляти. Госпіталізовано 24 особи.

Число загиблих може зрости, оскільки частина потерпілих перебуває у важкому стані.