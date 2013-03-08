В Індії вантажівка впала в ущелину: 15 жертв
21:45, 08 березня 2013Світ
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В Індії вантажівка впала в ущелину, загинули 15 осіб, зокрема чотири немовляти
Вантажівка впала в ущелину у штаті Джамму і Кашмір на півночі Індії, загинули 15 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву поліцію.
"Водій втратив керування на повороті, і вантажівка впала в ущелину завглибшки близько 90 метрів. Загинули 15 осіб, які знаходилися у ній", - заявив представник поліції.Наголошується, що серед жертв - чотири немовляти. Госпіталізовано 24 особи.
Число загиблих може зрости, оскільки частина потерпілих перебуває у важкому стані.
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