Новий президент Чехії обіцяє приєднання країни до єврозони через 5 років

Як передає РІА Новости, президент Чехії підкреслив, що він, на відміну від свого попередника на посаді керівника держави, відомого євроскептика Вацлава Клауса, є «єврофедералістом і прихильником введення єдиної європейської валюти – євро».

Говорячи про позицію Праги щодо введення євро, М.Земан сказав, що в даному питанні слід застосувати формулювання «те, що сумнівається «так».

За словами президента, Чехія може приєднатися до єврозони не раніше, ніж через 5 років. Зараз в країні більше супротивників, ніж прихильників введення євровалюти. Експерти пов`язують це з економічною кризою і проблемами в самій зоні євро.