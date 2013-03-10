Новий президент Чехії обіцяє приєднання країни до єврозони через 5 років
18:43, 10 березня 2013Світ
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Чехія приєднається до єврозони і введе єдину європейську валюту - євро, заявив новий глава держави Мілош Земан в неділю в прямому ефірі чеського телеканалу Prima.
Мілош Земан є прихильником євроінтеграції / Фото : praguepost.com, Walter Novak
Як передає РІА Новости, президент Чехії підкреслив, що він, на відміну від свого попередника на посаді керівника держави, відомого євроскептика Вацлава Клауса, є «єврофедералістом і прихильником введення єдиної європейської валюти – євро».
Говорячи про позицію Праги щодо введення євро, М.Земан сказав, що в даному питанні слід застосувати формулювання «те, що сумнівається «так».
За словами президента, Чехія може приєднатися до єврозони не раніше, ніж через 5 років. Зараз в країні більше супротивників, ніж прихильників введення євровалюти. Експерти пов`язують це з економічною кризою і проблемами в самій зоні євро.
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