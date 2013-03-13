КНДР скасувала перемир'я з Південною Кореєю

Про це повідомляє південнокорейське агентство «Ренхап» з посиланням на заяву міністерства народних збройних сил Північної Кореї. Міністерство також підтвердило більш ранні повідомлення про те, що Пхеньян виходить з угод про ненапад з Сеулом.

Як пише Лента.ру, Міністерство народних збройних сил порекомендувало «розпалювачам війни» з Сеула і США враховувати, що після виходу з перемир'я, укладеного після Корейської війни 1950-1953 років, КНДР «більше нічим не зв'язана». Пхеньян підкреслює, що має намір розвивати свої ядерні озброєння, які дозволять йому протистояти тиску Сполучених Штатів та інших світових держав. 11 березня північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав прикордонні позиції артилерії КНДР і заявив, що Північна Корея готова завдати удару по невеликому південнокорейському острову Пеннендо і перетворити його в «море вогню».

Від пактів про ненапад, а також від планів спільної денуклеаризації Корейського півострова Пхеньян відмовився 8 березня. Раніше, 6 березня, Сеул заявляв, що може застосувати проти КНДР військову силу, якщо Північна Корея порушить угоду про перемир'я. Приводами для ескалації напруженості між Північною і Південною Кореями стало успішне випробування ядерної зброї, про яке Пхеньян оголосив у лютому 2013 року. Раніше, в грудні 2012 року, Північна Корея також успішно запустила в космос ракету-носій із супутником. Південна Корея після цього стала активно проводити військові навчання, в тому числі за участю США. У свою чергу, США і ООН ввели проти КНДР нові економічні санкції.