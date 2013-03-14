Біограф уперше оприлюднив польське прізвище Ангели Меркель

00:16, 14 березня 2013
Світ
2000 0

Канцлер ФРН Ангела Меркель має польське коріння.

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер ФРН Ангела Меркель

Якби її дід у 1930 році не змінив прізвище, її дівоче прізвище звучало б не Каснер, а Казмерчак, пише автор нової біографії глави німецького уряду Штефан Корнеліус в статті в газеті Sueddeutsche Zeitung.

Біографія, яка називається "Ангела Меркель - канцлер та її світ" вийде друком 14 березня.

Як пише автор біографії, дідом А.Меркель був виходець з Познані Людвіг Казмерчак. Це прізвище в дитинстві носив і  батько нинішнього канцлера Німеччини Хорст, який народився 1926 року. Тільки в 1930 році його сім'я вирішила взяти прізвище на німецький лад - Каснер.

Справжнє прізвище батька А.Меркель, яке він отримав при народженні, було невідоме досі. Сама канцлер щодо цього висловлювалася непевно, зауважує РІА «Новини».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter