Біограф уперше оприлюднив польське прізвище Ангели Меркель

Якби її дід у 1930 році не змінив прізвище, її дівоче прізвище звучало б не Каснер, а Казмерчак, пише автор нової біографії глави німецького уряду Штефан Корнеліус в статті в газеті Sueddeutsche Zeitung.

Біографія, яка називається "Ангела Меркель - канцлер та її світ" вийде друком 14 березня.

Як пише автор біографії, дідом А.Меркель був виходець з Познані Людвіг Казмерчак. Це прізвище в дитинстві носив і батько нинішнього канцлера Німеччини Хорст, який народився 1926 року. Тільки в 1930 році його сім'я вирішила взяти прізвище на німецький лад - Каснер.

Справжнє прізвище батька А.Меркель, яке він отримав при народженні, було невідоме досі. Сама канцлер щодо цього висловлювалася непевно, зауважує РІА «Новини».