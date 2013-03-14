Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій депутатами на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

”За” проголосували 536 депутатів, проти – 111, утрималися – 44.

Резолюція, зокрема, передбачає розподіл місць у наступному складі Європарламенту в 2014-2019 році між країнами-членами ЄС так, щоб не перевищити встановлений Лісабонською угодою ліміт на кількість депутатів – в 751, а також врахувати приєднання Хорватії до ЄС з 1 липня цього року.

У документі, схваленому депутатами, зазначається, що на сьогодні у складі Європарламенту нараховується 754 депутати, а після приєднання Хорватії їх кількість має зрости на 12 - до 766-ти. Разом з тим, Лісабонська угода передбачає, що максимальна кількість депутатів Європарламенту не повинна перевищувати 751-го.

Таким чином, Європарламенту необхідно скоротити 15 депутатів.

Схвалена сьогодні резолюція передбачає, що три місця будуть звільнені за рахунок зменшення кількості депутатів від Німеччини з 99 до 96 осіб (на сьогодні більша ніж максимально допустима кількість депутатів від Німеччини пояснюється перехідними положеннями Лісабонської угоди ЄС), а також зменшенням на одне місце представництв 12-ти інших країн-членів ЄС в Європарламенті: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Греції, Угорщини, Ірландії, Латвії, Литви, Португалії та Румунії.

Нові пропозиції будуть передані лідерам країн-членів ЄС, де вони мають бути затверджені одностайно, після чого Європарламент повинен буде ще раз дати свою згоду.

Нові вибори в Європарламент мають відбутися в травні 2014 року.