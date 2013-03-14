У Ватикані просять не додавати "перший" до імені нового Папи

Як пише РІА Новости, про це повідомляє Франс Пресс з посиланням на заяву офіційного представника Святого престолу Федеріко Ломбарді.

Новообраний Папа Римський буде офіційно іменуватися Франциском допоки хтось із наступних очільників католицької церкви не обере те саме ім'я, уточнив представник Ватикану. Тільки в такому разі Папа Римський Франциск увійде в історію як Франциск I.