У Ватикані просять не додавати "перший" до імені нового Папи
04:19, 14 березня 2013Світ
1760 0
Офіційне ім'я нового Папи Римського - Франциск, а не Франциск I, як у перші години після обрання почали називати нового понтифіка ЗМІ.
Як пише РІА Новости, про це повідомляє Франс Пресс з посиланням на заяву офіційного представника Святого престолу Федеріко Ломбарді.
Новообраний Папа Римський буде офіційно іменуватися Франциском допоки хтось із наступних очільників католицької церкви не обере те саме ім'я, уточнив представник Ватикану. Тільки в такому разі Папа Римський Франциск увійде в історію як Франциск I.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter