В.о. президента Венесуели вже каже, що на вибір Папи з небес вплинув Чавес

"Ми знаємо, що наш команданте досяг цих висот (неба), він знаходиться навпроти Христа. Щось таке він зробив, щоб Папою став південноамериканець... і Христос сказав - прийшов час Південної Америки", - цитують слова Мадуро венесуельські ЗМІ.

"Того і дивися, він (Чавес) збере на небі установчі збори, щоб змінити церкву у всьому світі, і щоб народ, - справжній народ Христа, - правив світом", - сказав Мадуро на відкритті міжнародного книжкового ярмарку в Каракасі. Його слова викликали посмішки у присутніх в залі.

У середу стало відомо, що новим Папою Римським вперше став латиноамериканець - архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо. Його ім'я назвав кардинал-протодиякон Римсько-католицької церкви Жан-Луї Торан. З балкона Собору святого Петра він виголосив знамениту латинську формулу Habemus papam ("У нас є Папа").

Новий Папа Римський прийняв ім'я Франциск. Конклав кардиналів обрав папу ввечері в середу, на другий день засідання конклаву, під час п'ятого голосування.

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