В.о. президента Венесуели вже каже, що на вибір Папи з небес вплинув Чавес
Тимчасово виконуючий обов'язки президента Венесуели Ніколас Мадуро припустив, що померлий минулого тижня Уго Чавес, "перебуваючи на небесах", міг вплинути на те, що новим Папою Римським став латиноамериканець.
"Ми знаємо, що наш команданте досяг цих висот (неба), він знаходиться навпроти Христа. Щось таке він зробив, щоб Папою став південноамериканець... і Христос сказав - прийшов час Південної Америки", - цитують слова Мадуро венесуельські ЗМІ.
"Того і дивися, він (Чавес) збере на небі установчі збори, щоб змінити церкву у всьому світі, і щоб народ, - справжній народ Христа, - правив світом", - сказав Мадуро на відкритті міжнародного книжкового ярмарку в Каракасі. Його слова викликали посмішки у присутніх в залі.
У середу стало відомо, що новим Папою Римським вперше став латиноамериканець - архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо. Його ім'я назвав кардинал-протодиякон Римсько-католицької церкви Жан-Луї Торан. З балкона Собору святого Петра він виголосив знамениту латинську формулу Habemus papam ("У нас є Папа").
Новий Папа Римський прийняв ім'я Франциск. Конклав кардиналів обрав папу ввечері в середу, на другий день засідання конклаву, під час п'ятого голосування.