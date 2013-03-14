У Китаї обрали нового голову країни

Як пише РІА Новости, вибори нового глави держави відбулися на першій сесії Всекитайських зборів народних представників 12-го скликання (ВЗНП - найвищий орган державної влади Китаю) шляхом таємного голосування. Пост голови КНР був заснований згідно з конституцією країни 1954 року, скасований в 1975 році, а потім знову відновлений у 1982 році.

Голова КНР обирається строком на 5 років і може займати цю посаду не більше двох термінів. Сі Цзіньпін народився в червні 1953 року в провінції Шеньсі в сім'ї найближчого сподвижника Мао Цзедуна. Політик, якого зараховують до групи "принців", дітей вищої партійної еліти, закінчив гуманітарно-соціальний інститут університету Цінхуа, де вивчав марксистську теорію і згодом отримав ступінь доктора юридичних наук. У 80-х і 90-х роках Сі Цзіньпін працював по партійній лінії у провінціях Хебей і Фуцзянь, де якийсь час був партсекретарем провінції.

На початку 2000-х був переведений в провінцію Чжецзян, де також був провінційним партсекретарем, а потім в 2007 році нетривалий час був міським секретарем Шанхая. У тому ж році він був включений в Постійний комітет Політбюро ЦК КПК, а в березні 2008 року був призначений віце-головою КНР. На проведеному в листопаді 2012 року з'їзді компартії Китаю Сі Цзіньпін був обраний її генеральним секретарем, змінивши на цій посаді Ху Цзіньтао. Обрання Сі Цзіньпіна главою держави завершує процедуру передачі влади "п'ятого покоління" вождів КНР, розпочату на листопадовому з'їзді партії.

Остаточно новий ешелон влади буде сформований після затвердження кандидатури прем'єра Держради Китаю, його заступників та керівників ключових відомств. У заключний день роботи ВЗНП, 17 березня, голова КНР виступить з першою офіційною промовою, після чого новий прем'єр, яким, ймовірно, стане нинішній віце-прем'єр Лі Кецян, дасть першу прес-конференцію.