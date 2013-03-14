Обрання Папи Римського підірвало соціальні мережі

Як пише РІА Новости, за даними Twitter, за 13 березня - день обрання понтифіка - було написано понад 7 мільйонів повідомлень на цю тему.

Відразу після оголошення імені нового Папи про це з'являлося 130 000 твітів на хвилину. Хештег # HabemusPapam ("У нас є Папа", традиційна заключна фраза на виборах понтифіка) за день перетворився в один із найпопулярніших і коментованих в мережі. Наступними за популярністю хештегамі стали словосполучення # HumoBlanco і # FumataBlanca ("білий дим", що сповіщає про обрання папи).

При цьому офіційний мікроблог Папи, створений ще за попередника Хорхе Маріо Бергольо і заблокований після рішення Бенедикта XVI залишити папський трон в кінці лютого, знову "ожив" відразу після обрання нового глави Римсько-католицької церкви. "Тепер у нас Папа Франциск", - говорилося в повідомленні, набравши більше 76 тисяч ретвіттов за кілька годин. Хорхе Маріо Бергольо, що народився в Аргентині в родині італійського іммігранта, був обраний 266-м Папою Римським у середу ввечері під час п'ятого голосування на конклаві, який проходив у Ватикані 12 і 13 березня. Новий Папа Римський прийняв ім'я Франциск.