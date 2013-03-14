Новий Папа Римський студентом прислуговував українському священику

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, про це розповів глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук).

"Новообраний Папа Франциск є вихованцем нашого священика Степана Чміля, який тепер похований у базиліці св. Софії в Римі. Нинішній Папа, а тоді студент Салезіянської школи, щодня раненько, поки ще всі хлопці спали, прислуговував о. Чмілю під час Служби Божої", - розповів патріарх Святослав.

Він також стверджує, що новообраний Папа Римський Франциск добре знає ситуацію в Українській греко-католицькій церкві.

"Він добре знає наш обряд і навіть пам’ятає нашу літургію. Востаннє я його відвідував, коли прощався з Аргентиною, від’їжджаючи до України, і просив, щоб він дав свої свідчення для беатифікаційного процесу о. Степана Чміля, на що він радо погодився. Отож, Святіший Отець дуже добре знає і про нашу Церкву, і про нашу літургію та обряд, про нашу духовність", - повідомив глава УГКЦ.

"І я, як молодий єпископ, робив свої перші кроки в цьому служінні під його оком та з його допомогою. Тому, я гадаю, ми справді будемо мати в його особі того Святішого Отця, який дбатиме про нашу Церкву. І я сподіваюся, що з тим Папою нас чекають дуже гарні події в майбутньому", - переконаний патріарх Святослав.

Глава УГКЦ описує нового понтифіка як надзвичайно скромну людину і глибокого інтелектуала.

Як відомо, у середу ввечері конклав обрав новим Папою Римським аргентинського кардинала Хорхе Маріо Бергольо.