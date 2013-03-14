У США жінка з п'ятьма пересадженими органами народила дитину

Як повідомили лікарі клініки в американському місті Майамі (штат Флорида), де з'явилася на світ дитина, це перший подібний випадок у світі, передає ІТАР-ТАСС.

"Ми переглянули багато медичної літератури, і, за нашими даними, нинішній випадок - перший у світі, коли дитину народила жінка з п'ятьма пересадженими органами", - заявив представник лікарні на прес-конференції. Лікарі підкреслили, що їм відомо про факти народження дітей в Європі жінками з двома пересадженими органами.

Коли Ф.аль-Ансарі було 19 років, у неї було виявлено тромб у кишковій артерії. У 2007 році в одній з лікарень Майамі їй зробили операцію, в результаті якої вона одержала донорські печінку, підшлункову залозу, шлунок, тонку і товсту кишку.