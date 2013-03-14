У Росії чоловік взяв у заручники двох учениць коледжу

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«За наявною інформацією, 14 березня приблизно о 14-й годині невідомий чоловік під загрозою предмету, схожого на пістолет, закрився в одній з навчальних аудиторій разом із двома співробітниками коледжу – викладачем і вахтером, а також двома учнями», - говориться в повідомленні.

На місце події виїхали співробітники регіонального слідчого управління СК Росії, територія коледжу оточена загоном спецназу, дотримуються всі необхідні заходи безпеки.

З чоловіком проводяться переговори, на даний момент він висунув вимогу про доставку йому їжі та напоїв.

Водночас за даними поліції Астраханської області, у зловмисника є коробка з вибуховим пристроєм. Введено план дій поліції при захопленні заручників. Будівля оточена нарядами поліції, проведена евакуація учнів, персоналу та осіб, які перебувають в сусідніх будівлях.